“Per il nostro ospedale politica istituzionale assente”, Pizzardi: “Ancora oggi è un paziente in coma”

Del “Vittorio Emanuele” parla come di un “paziente in coma”. “Il degrado in cui versa il nostro ospedale è tale da somigliare ad un paziente in coma ma per fortuna non ancora irreversibile. Occorre pertanto una terapia d’urto. Occorre che la cittadinanza reagisca a questa situazione. Bisogna mettere in campo cuore, passione e competenza – conclude – per combattere una burocrazia chiusa e cieca e per guardare al benessere dei cittadini. C’è bisogno di una partecipazione di massa popolare e non di passerelle politiche che hanno sortito solo tagli del nastro con annesse foto di gruppo, su reparti che non hanno visto mai la luce”.