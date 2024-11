Perna: “Nessuno parla del collegamento con l’aeroporto di Comiso, che fine ha fatto?”

Gela. Non se ne parla nonostante sia un collegamento essenziale. La tratta in bus verso l’aeroporto di Comiso non è coperta, al momento. Il dirigente regionale di Italia Viva Giuseppe Perna rimarca la questione. “Che fine ha fatto il servizio bus per l’aeroporto di Comiso? La precedente giunta non ha fatto nulla per impedirne l’interruzione, quella attuale non ne parla nemmeno, e parte dell’opposizione è concentrata più sulla questione del crocifisso in aula consiliare o sul fare populismo piuttosto che sui bisogni dei cittadini – dice Perna – bene l’implemento delle corse dei bus verso Palermo, tratta comunque già coperta in qualche modo, ma per ritornare a connettere Comiso con Gela cosa si vuole aspettare?”.