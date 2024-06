Progetto “Solito” di “importanza fondamentale”: ok giunta all’inserimento nell’annualità 2024

Il dissesto dell’ente comunale ha reso la procedura via via sempre più complessa anche per le limitazioni imposte dagli organi di controllo comunali. In giunta, è stato confermato che il progetto rimane di “importanza fondamentale” e per questa ragione dovrà essere “incanalato nel programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026”. “La variazione del programma triennale delle opere pubbliche, una volta approvato dalla giunta comunale – si legge nella delibera – sarà trasmesso al consiglio comunale per l’approvazione definitiva”.