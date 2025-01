Proposte dem, precedenza agli obiettivi per la città: Orlando, “sanità e assunzioni in Comune”

Gela. I dem sono alleati strategici per il sindaco Di Stefano. L’intesa politica non manca e sembra ancor più convinta rispetto alle iniziali titubanze democratiche. Ieri sera, gli esponenti del Pd hanno partecipato al tavolo indetto dal primo cittadino, in presenza di tutti i pezzi della coalizione, alla base del “modello Gela”. “Confrontarsi su ciò che è stato fatto e su quello che si prevede di fare, a trecentosessanta gradi, è sempre utile – dice il capogruppo consiliare del Pd Gaetano Orlando – chiaramente, io seguo in prevalenza ciò che fanno gli assessori del mio partito. Però, una verifica come quella di ieri serve ad avere un quadro ancora più completo e aggiornato”. I dem, attraverso i dirigenti e il gruppo consiliare, si preparano ad avanzare proposte precise al sindaco, tutte legate agli aspetti programmatici. “La sanità locale è una nota dolente – aggiunge Orlando – il nostro ospedale soffre per una carenza notevole di personale. Siamo convinti inoltre che dopo l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, si dovrà procedere con i concorsi per le assunzioni in Comune. Per noi, è un altro punto essenziale. A breve, renderemo pubbliche le nostre proposte”. Gli aspetti più strettamente politici, come abbiamo riferito ieri al termine della riunione dell’alleanza di Di Stefano, non sono una priorità. I dem hanno in giunta due rappresentanti, gli assessori Fava e Di Cristina. Orlando, negli scorsi mesi, qualche remora sulle modalità di scelta l’ha posta ma la questione pare rientrata. Lo stesso capogruppo dà precedenza al quadro programmatico. “Sono d’accordo sul fatto che i due musei debbano essere aperti prima possibile – continua il consigliere – non dobbiamo tralasciare i finanziamenti per l’Unione dei Comuni. Poi, Macchitella lab deve partire entro settembre. La possibilità di utilizzare le royalties estrattive per chiudere il bilancio è un passaggio decisivo. Il Pd non vuole primogeniture ma la norma approvata dall’Ars si lega a una nostra iniziativa e alla legge originaria, voluta proprio dal Pd”. Gli esponenti del partito, sia tra le fila dei dirigenti sia nel gruppo consiliare, stanno molto attenti all’evoluzione amministrativa.