Scontro fra auto e mezzo pesante, 2 morti sulla SS121

PALERMO (ITALPRESS) – Tragico incidente stradale alle prime luci dell’alba sulla strada statale 121 “Catanese” all’altezza dello svincolo di Bolognetta. Un’auto con cinque ragazzi a bordo si è schiantata contro un’autocisterna vuota. La vettura che viaggiava in direzione verso Agrigento, per cause ancora in via di accertamento, si è scontrata frontalmente al km 239 con il mezzo pesante. Nell’impatto hanno perso la vita due ragazzi di 21 e 25 anni che si trovavano a bordo della vettura. Gli altri occupanti dei due mezzi sono stati affidati alle cure del personale del 118 presente sul posto. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore per un tratto di circa un 1 chilometro. Sul posto sono intervenuti oltre al personale del 118, le squadre Anas, i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre dalle lamiere gli occupanti dell’auto, e i carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

(ITALPRESS).

-Foto: vigili del fuoco-