“Su Timpazzo positive posizioni M5s e Pd”, Caci: “Centrodestra? Non abbiamo condiviso il progetto”

Gela. La collocazione nel governo regionale del presidente Schifani qualche dubbio di tenuta politica, in una coalizione soprattutto progressista, l’ha fatto maturare rispetto al rapporto tra gli autonomisti e il resto dell’alleanza del sindaco Di Stefano. Perplessità venute a galla ancor di più a seguito della vicenda dell’ampliamento della discarica Timpazzo. I lombardiani, che nella giunta comunale sono rappresentati dall’assessore Valeria Caci, hanno partecipato al vertice di martedì sera, proprio sul caso Timpazzo. Escludono che possano esserci posizioni in controtendenza. “Assolutamente, no – dice Rosario Caci che dell’Mpa è il riferimento territoriale – a qualsiasi incontro noi andiamo sereni e a testa alta. Condividiamo la necessità di compiere valutazioni ulteriori sul progetto che riguarda Timpazzo. L’assessore regionale Roberto Di Mauro è disponibile a qualsiasi chiarimento. Siamo consapevoli che alcuni punti di criticità in realtà sono già stati superati dal piano regionale dei rifiuti. L’ampliamento invece è consistente. Bisogna capire quali vantaggi ma anche quali costi possa comportare per il territorio. Se ci saranno ragioni che riterremo non favorevoli, è chiaro che per noi non sarà un problema non condividerlo. Non dimentichiamo che il progetto è partito dal territorio, da Impianti Srr”. Dall’Mpa, quindi, non arrivano indicazioni politiche vincolate, seppur l’assessore Di Mauro sia alla testa dell’assessorato all’energia, riconoscendosi nel governo Schifani e nella linea intrapresa per il ciclo dei rifiuti. “Devo dire che ho apprezzato posizioni come quelle del Movimento cinquestelle e del Pd – aggiunge Caci – si sono dimostrate non precostituite. E’ stato deciso di affrontare il tema con un consiglio monotematico, aperto all’analisi anche con l’assessore regionale. Questo è molto importante”. Nessuna frattura, almeno per ora, nella maggioranza del primo cittadino Di Stefano che affronta la questione Timpazzo e a breve dovrà condurre l’approfondimento politico. Una verifica interna è attesa da qualche settimana.