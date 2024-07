Tre lauree e una proposta di lavoro dall’università, per Moscato però niente semilibertà

Gela. Per la Cassazione, come riportato nelle motivazioni depositate e rese pubbliche, non ci sono le condizioni per concedergli la semilibertà. Il ricorso difensivo è stato respinto. Il cinquantunenne Maurizio Angelo Moscato ha alle spalle una lunga sequela di contestazioni, compresa quella di omicidio. Coinvolto nelle azioni del gruppo di Cosa nostra ad inizio anni ’90, per lui arrivò l’ergastolo. Lo scorso anno, il tribunale di sorveglianza di Bologna, con ordinanza, respinse la richiesta di semilibertà. Una decisione confermata dai giudici romani di Cassazione. Moscato, nel percorso di vita e carcerario, ha intanto mutato completamente il suo personale destino: fino all’ottenimento di tre lauree e ad “un’offerta di lavoro dell’Università Tor Vergata”, così ha precisato la difesa, tra gli altri aspetti riportati nel ricorso. I magistrati capitolini però hanno ribadito quanto già deciso dal tribunale di sorveglianza bolognese. In base alle motivazioni, viene riportato che la disciplina applicata rispetto alla posizione di Moscato fu quella prevista dalla normativa in materia.