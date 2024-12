“Tutte le forze remino nella stessa direzione”, Giudice: “Voto su royalties decisivo per la città”

Gela. L’attesa rimane invariata e ha come punto cardine l’Ars e il voto al maxiemendamento del governo regionale, con in “pancia” lo “sblocca royalties”, fondamentale per chiudere il bilancio stabilmente riequilibrato. Il sindaco Di Stefano, in settimana, ha chiesto a tutti gli alleati di evitare mosse non concordate o eventuali fughe politiche in avanti, appunto in attesa del pronunciamento dell’Assemblea regionale. Il primo cittadino vuole mantenere un certo equilibrio, anzitutto nei rapporti con le forze che non lo sostengono ma che possono rivelarsi decisive a Palermo. Ieri, in consiglio comunale, qualche tensione non è mancata. Il capogruppo civico Giovanni Giudice ha tacciato di irresponsabilità l’opposizione, assente al momento del voto sulle variazioni di bilancio. La meloniana Cavallo ha replicato criticando l’operato, a oggi, dell’amministrazione Di Stefano. “Penso che maggioranza e opposizione debbano remare nella stessa direzione – spiega il presidente del consiglio comunale Paola Giudice – le assenze in aula possono capitare, sono fisiologiche. È un momento delicato per la città e quello che accadrà all’Ars sarà decisivo. Le variazioni di bilancio non sono atti politici. I colori politici vanno messi da parte, soprattutto in questo periodo”.