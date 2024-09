Unione Comuni, Regione apre: “Decreto con 300mila euro all’anno, così potremo avere una struttura”

Gela. I finanziamenti del ciclo 2021-2027 sono una finestra che nessuno a Palazzo di Città vuole chiudere, soprattutto in tempo di dissesto. In queste settimane, però, non sono mancati i dubbi, pesanti, sulla tenuta dell’Unione dei Comuni, la struttura che deve traghettare l’intera programmazione per i fondi e per i progetti. Gela, Niscemi e Butera ne fanno parte, dando continuità a quello che fu il programma “Agenda urbana”, che ha concretizzato però solo una minima parte di quanto coperto dai decreti regionali. Il sindaco Di Stefano, in giornata, ha partecipato ad una riunione, coordinata dagli uffici regionali, con tutti i referenti istituzionali delle Unioni isolane. E’ stato presentato il contenuto del “vademecum” che dovrà servire da punto di contatto per concretizzare le strategie sui progetti. Di Stefano ha comunque sollevato la questione delle risorse, la stessa che sta mettendo in discussione il prosieguo del cammino dell’Unione dei Comuni.