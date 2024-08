Visita a Balate: “Condizioni migliori rispetto ad altre strutture, tutelare dignità detenuti”

Gela. Una visita all’interno del carcere di Balate, per prendere contezza, concretamente, delle condizioni dei detenuti, specialmente in un periodo torrido come quello estivo. Questa mattina, su iniziativa dei legali della Camera penale “Eschilo”, una delegazione ha avuto modo di effettuare un accesso nella struttura detentiva. C’erano pure i senatori Pietro Lorefice e Ketty Damante e il deputato regionale Salvatore Scuvera. Quella di Balate è una condizione, in generale, che non desta troppi problemi rispetto invece a quanto si registra in altre strutture siciliane e del resto d’Italia. Gli avvocati della Camera penale, con in testa il presidente Rocco Guarnaccia e il decano Giacomo Ventura, più volte hanno preso posizione contro il sovraffolamento, denunciando l’aumento preoccupante di suicidi nelle strutture detentive italiane. Un indulto può essere un primo passo ma tanto c’è ancora da fare, compreso un vero investimento in nuova edilizia carceraria. “E’ stato un momento importante – dice Guarnaccia – anche la politica ha potuto affrontare direttamente la questione. Migliorare le condizioni di detenzione e prevedere misure deflattive, sono passi decisivi. A breve, inizierà il percorso del provvedimento cosiddetto svuota carceri e dovranno esserci misure concrete che vadano a tutela della dignità dei detenuti, determinando il rispetto delle norme in materia. Vorremmo appunto mantenere un dialogo con la parte politica”. I deputati locali si sono detti pronti a collaborare.