Al “Presti” non c’è storia, Gela vince senza problemi contro il Lascari: 6-0 per i biancazzurri

Gela. Il Gela trova, con tanto cuore e altrettanto coraggio, la prima vittoria stagionale a discapito del Lascari Cefalù. Il risultato finale al “Vincenzo Presti” è di 6-0 in favore dei biancazzurri. A siglare le reti, nel corso del primo tempo, Cocimano, Tosto, Savasta e Ficarrotta. Prima frazione di gara impeccabile da parte dei biancazzurri, bravi ad aprire le marcature con Cocimano, servito da Arcidiacono dopo un regalo della difesa. Neanche due minuti e Tosto, dopo un rimpallo su corner, trova il raddoppio in acrobazia. Il Gela gestisce con calma il vantaggio e, dopo mezz’ora, trova il tris con Savasta. Nella ripresa spazio a Prestia, Manfré, Gambuzza, Azzolina e Boscaglia. Out, invece, Arcidiacono, Savasta, Tosto, Bossa e Cocimano. Nel secondo tempo il Gela esce meglio dagli spogliatoi e va in gol, ancora una volta, con Cocimano, servito nuovamente da Biccio Arcidiacono. A seguire qualche timido tentativo da parte del Lascari ma poco da fare, il Gela è più forte su tutti i fronti e concede poco e niente agli avversari.Sul finale 6-0 biancazzurro siglato da Prestia. Una vittoria che dà morale ai biancazzurri, in attesa dell’ufficialità del nuovo tecnico e in attesa del verdetto della LND riguardo la gara di domenica scorsa contro il Casteldaccia, con l’ottimismo che aumenta giorno dopo giorno e il Gela che spera di ottenere la vittoria a tavolino. Salta all’occhio, invece, l’assenza di Damiano Lo Giudice, lasciato in tribuna.