“Degrado a Farello”, Bennici: “Di Stefano non pensi solo ai nomi dei prossimi assessori”

Gela. Il cimitero Farello in condizioni di “degrado disarmante”. Il dirigente locale di Fratelli d’Italia Sandra Bennici segnala le condizioni del sito e chiama in causa l’amministrazione comunale. “La morte impone gravitas, cioè dignità nei confronti dei nostri defunti. Il culto dei morti rivela il livello di civiltà di una società, una misura di umanità assente sia nella precedente amministrazione sia in quella attuale. La domenica mattina è prassi per tanti cittadini recarsi a far visita ai propri cari. E’ ormai prassi imbattersi in un degrado disarmante – dice – una realtà abbandonata tra erba incolta, escrementi di piccioni che hanno totalmente ricoperto il pavimento circostante i loculi, la totale assenza di acqua dai rubinetti oltre a bare accatastate che aspettano sepoltura. I nostri cimiteri versano in condizioni igienico-sanitarie non adeguate. Il sindaco Di Stefano non può non sapere data la sua continuità con l’amministrazione Greco”. L’esponente FdI va oltre e non condivide la stasi amministrativa di sindaco e giunta.