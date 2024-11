Albert Nuova Città Gela a caccia del tris, sfida interna contro l’Original Kondor

Gela. Un ottimo debutto e una strepitosa prima trasferta stagionale per l’Albert Nuova Città di Gela, che si ritrova a punteggio pieno nel campionato di Serie C e non ha alcuna intenzione di interrompere la propria cavalcata. Domenica al PalaLivatino le giallorosse, capoliste a pari merito con l’Aircomm Adrano, ospiteranno l’Original Kondor, a quota 3 punti in classifica. Nonostante il grande approccio delle ragazze di coach Bonaccorso col campionato di Serie C non sono concessi cali di concentrazione, visto l’elevato tasso tecnico del torneo e viste le qualità delle compagini presenti nel girone.