All’istituto alberghiero un campetto da calcio aperto ai giovani del quartiere

Gela. Encomiabile iniziativa messa in atto dall’Istituto Alberghiero di Gela, che ha deciso di realizzare un campetto di calcio in uno degli spazi esterni all’edificio scolastico. Il campo è stato messo gratuitamente a disposizione dei giovani del quartiere gelese, completamente privo di strutture in cui potersi svagare. Per inaugurare il terreno di gioco, si è tenuto un torneo con i ragazzi dell’Istituto Alberghiero, i ragazzi dell’Istituto Tecnico Economico, i docenti delle due scuole e il Team Sicilia Special Olympics. Quest’ultimo, due settimane fa, si è piazzato al secondo posto nazionale nel campionato di Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, cedendo solo dinanzi alla Juventus.