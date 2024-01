Amadeus a Sinner “Se non verrai a Sanremo lo capirò”

ROMA (ITALPRESS) – “Caro Jannik, quando ti ho invitato a Sanremo l’ho fatto con il cuore pensando di interpretare il desiderio di milioni di italiani. Certamente non immaginavo tutto questo rumore intorno al mio invito. Sanremo deve includere, non deve dividere. Ci sono coloro che ti vogliono a Sanremo e qualcuno che naturalmente ti sconsiglia di venire a Sanremo. La cosa importante è la tua serenità, la tua tranquillità e naturalmente non ti volevo mettere in imbarazzo”. Così in un video su Instagram, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo Amadesu, tornando sull’invito rivolto al tennista italiano, recente trionfatore agli Ausralian Open. “Se deciderai di non venire a Sanremo io lo capirò, l’importante è che tu ti dedichi al tennis. Naturalmente noi di Sanremo siamo dispiaciuti ma non cambia nulla, faremo sempre un grandissimo tifo per te perchè sei un vero orgoglio italiano. Caro Jannik solo una richiesta: guarda Sanremo e fai il tifo per noi. Ciao”, conclude Amadeus.(ITALPRESS).- Foto: Agenzia Fotogramma –