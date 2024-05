Licata: “Lombardo confuso, sta con candidato M5s e attacca il centrodestra con cui governa”

Gela. Il centrodestra dei partiti che ha scelto l’ingegnere Grazia Cosentino fa muro intorno all’ex dirigente comunale e soprattutto cerca di tracciare un confine politico netto dal leader Mpa Raffaele Lombardo, che nel fine settimana appena trascorso è tornato a sollevare più di un dubbio davanti ad un’area politica che come guida ha scelto “uno strano sistema dei rifiuti”. Ieri, il riferimento provinciale di Italia Viva Giuseppe Ventura ha ribaltato, sottolineando che il vero sistema dei rifiuti “è quello dell’Mpa” che ha pezzi di partito alla guida dell’assessorato regionale e di quello comunale al ramo e nell’Ato Cl2. Il cuffariano Giuseppe Licata, altro sostenitore della prima ora del patto per Cosentino, detta i contorni politici di un Lombardo “confuso”. “Comprendiamo il suo imbarazzo, ma la realtà è questa. Noi siamo una coalizione chiara e ben definita e cementata dalla presenza del presidente della Regione. Lombardo invece, a Palermo è nel governo regionale, alle europee è con Forza Italia e in città appoggia il candidato scelto dal Movimento cinquestelle. Mi sembra in totale confusione e contraddizione – sottolinea – appoggia il candidato scelto dal Movimento cinquestelle dopo aver proposto al centrodestra Caci o Greco”. I segnali di non tenuta politica, per Licata, si notano già all’interno del gruppo locale Mpa. “Anche altri esponenti di spicco del suo movimento non hanno capito le sue scelte e hanno preso strade differenti”, aggiunge.