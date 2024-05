Consumare acqua con responsabilità, appello di Coni e Caltaqua agli sportivi

Caltanissetta. Messaggi semplici e di immediata comprensione, poche parole per invitare ciascuno a fare la propria parte anche quando, dopo una seduta in palestra, arriva il momento di una tonificante e rigenerante doccia.

È il nuovo step dell’intensa campagna di sensibilizzazione per un razionale utilizzo delle risorse idriche che ormai da diverse settimane ha messo in campo Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta. Un ulteriore contributo in quel mosaico di azioni virtuose dispiegate, assieme e d’intesa con tutti gli altri “attori” del territorio provinciale e regionale, per arginare e contrastare la gravissima crisi idrica che sta provocando ripercussioni anche nel mantenimento degli abituali standard della distribuzione idrica.

Partendo dal più che consolidato principio che la prima efficace misura di risparmio idrico è rappresentata dal corretto e oculato utilizzo delle risorse disponibili, Caltaqua ha puntato in questo caso l’attenzione su un segmento specifico dell’utenza, quello che fa riferimento agli atleti e appassionati praticanti delle diverse discipline sportive che frequentano le palestre della nostra provincia