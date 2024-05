Un nuovo Spazio Enel aperto nel cuore di via Venezia

Nel cuore di via Venezia, in quello che gli abitanti hanno affettuosamente ribattezzato il “centro commerciale naturale”, ha aperto le sue porte un nuovo punto vendita Enel, situato al civico 420 e adiacente allo storico ex bar Sanremo. Questo spazio è destinato a diventare il luogo di riferimento per chiunque desideri esplorare le offerte più vantaggiose per l’energia e il gas, accompagnate da un’assistenza personalizzata.

Con l’arrivo di maggio, arriva anche un’ondata di offerte shock per luce e gas, e il nuovo punto vendita Enel non fa eccezione. Per un periodo limitato, i residenti avranno l’opportunità di aderire a E-light Luce e E-light Gas a un prezzo “formidabile”, come recita lo spot televisivo che ha catturato l’attenzione di molti.

Ma quali sono i vantaggi di queste offerte?

Innanzitutto, si tratta dell’offerta a prezzo fisso più conveniente proposta da Enel Energia per coloro che provengono dal Mercato Libero, con uno sconto applicato sul prezzo di listino della componente energia. Questo significa una maggiore stabilità nei costi energetici, senza sorprese spiacevoli sulle bollette.

Ma la convenienza non finisce qui. Con E-light, si ha accesso a un’offerta semplice e trasparente: il prezzo della componente energia e il corrispettivo di commercializzazione e vendita (CCV) sono bloccati per i primi 12 mesi. Inoltre, Enel si impegna a comunicare eventuali variazioni delle condizioni economiche con almeno 3 mesi di preavviso. Questo offre ai clienti la possibilità di valutare le nuove condizioni e, se non soddisfatti, di recedere dal contratto senza alcun vincolo.

Ma c’è di più. L’offerta luce proposta rispetta l’ambiente, fornendo energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, certificata attraverso il sistema delle garanzie di origine del GSE. Questo significa non solo risparmiare sulla bolletta, ma anche contribuire a un futuro più sostenibile per il nostro pianeta.

