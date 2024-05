“E’ ritrovo di pregiudicati”, sospesa per sette giorni la licenza ad un centro scommesse

Niscemi. Nella mattinata odierna personale della Reparto Territoriale di Gela ha dato esecuzione al provvedimento di sospensione della licenza per l’esercizio delle scommesse, ex art.100 T.U.L.P.S., emesso dal Questore di Caltanissetta nei confronti della sala scommesse con annessa VLT denominata “SNAI Vincendo”, in via Bruno Buozzi. La richiesta di sospensione è stata avanzata dal Reparto Territoriale Carabinieri di Gela lo scorso marzo 2024. Le motivazioni che hanno determinato la sospensione del titolo autorizzativo consistono nel fatto che detta sala scommesse è divenuta abituale ritrovo di persone pregiudicate e pericolose e pertanto costituisce pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Il provvedimento di sospensione della licenza per l’esercizio delle scommesse una durata di 07 giorni a far data da oggi 10 maggio 2024. Il Comune di Niscemi è un piccolo centro del nisseno. La sua economia è basata, in via principale, sull’agricoltura e sulla zootecnia, in ragione, soprattutto, della naturale conformazione del suo territorio. In tale contesto, uno dei fattori che ha indotto un elevato allarme sociale, peraltro aggravato dalla cronica mancanza di lavoro, è risultato il consumo e la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il cui abuso è stato riscontrato, in maniera preponderante, tra la popolazione giovanile. Stante quanto sopra, appare logico e conseguenziale dedurre come la criminalità locale abbia potuto trarre, da una siffatta condizione sociale, immediata opportunità di infiltrazione e propagazione.