L’elisoccorso solo a Niscemi e poi il trasferimento a Catania: Meula non ce l’ha fatta

Gela. Al Policlinico di Catania, nella serata di ieri, c’era arrivato dopo un primo trasferimento a Niscemi. Poi, appunto, l’elisoccorso verso la struttura etnea. Non ce l’ha fatta il maresciallo dei carabinieri in pensione Basilio Meula. È deceduto seppur i sanitari abbiano cercato inutilmente di prendere in mano la situazione. Ieri, al “Vittorio Emanuele”, era giunto lamentando disturbi cardiaci. Era stato deciso il trasferimento a Catania in elisoccorso ma con la sera l’area dell’elipista non è idonea, per assenza di adeguata illuminazione.