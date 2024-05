L’alleanza delle sette liste si presenta alla città, sabato la kermesse: Di Dio, “c’è compattezza”

Gela. Oggi, sono stati i dem ad averlo sul palco, per la presentazione della loro lista. Nel fine settimana appena trascorso, invece, il candidato a sindaco Terenziano Di Stefano era tra i grillini, che a loro volta hanno fatto l’esordio con i candidati all’assise civica e con il consigliere comunale Virginia Farruggia che corre per il parlamento Ue. Infine, ieri, era insieme ai lombardiani, altro pezzo dell’alleanza delle sette liste. Sabato, tutti gli alleati saranno con l’ex vicesindaco. Si terrà al teatro “Antidoto”, nel tardo pomeriggio, la presentazione ufficiale della compagine che punta alle urne di giugno. Non solo dem, grillini e autonomisti ma anche la lista “madre” di Di Stefano, “Una Buona Idea”, il partito comunista, Sud chiama nord e “Ripartiamo da zero-Azione”. L’alleanza maturata dall’agorà politica si presenterà alla città ad una settimana esatta dall’evento del centrodestra dei partiti, che ha portato in città il presidente della Regione Renato Schifani, a sostegno dell’ingegnere Grazia Cosentino. I calendiani di Azione sono alla prima sfida elettorale a livello locale e stanno nell’accoppiata insieme a “Ripartiamo da zero” dell’imprenditore Maurizio Melfa. “Per noi – dice il consigliere comunale e segretario di Azione Luigi Di Dio – la scelta di Di Stefano è stata quasi naturale. Insieme all’ex assessore Francesca Caruso abbiamo proseguito il lavoro fatto da Di Stefano nel settore sviluppo economico, finalizzando le gare, per trenta milioni di euro, dei progetti “Qualità abitare”. Spero di avere la possibilità di andare avanti, vincendo le amministrative. Abbiamo un’ottima lista e c’è affiatamento con Ripartiamo da zero”. Di Dio è stato indicato tra i potenziali assessori, qualora Di Stefano facesse propria la competizione.