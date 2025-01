Anonimi contro ‘’Gela in miniatura’’: “Ci sono manufatti abusivi”, c’è anche un’ordinanza di demolizione

Gela. Un’ordinanza di demolizione incombe sul parco di “Gela in Miniatura”, il gioiello tematico che racconta la storia della città attraverso ricostruzioni in scala. A scatenare la vicenda, come nel più classico dei racconti tradizionali gelesi sulla “minnicazione”, una lettera anonima giunta a giugno al settore Urbanistica del Comune, che denunciava presunte irregolarità sull’intera struttura.

Rispetto a quanto emerge però, la realtà, a quanto pare, sarebbe più contenuta di quanto i “giustizieri in salsa gelese” avessero suggerito. Dopo un sopralluogo della Polizia Municipale, infatti, i dubbi si sono ristretti a due soli container, posizionati all’ingresso del parco. I manufatti sarebbero stati collocati in modo non conforme, portando all’ordinanza di rimozione.

Con oltre mille visitatori l’anno, “Gela in Miniatura” è un punto di riferimento per studenti e turisti, provenienti da tutto il mondo e per questo motivo, nonostante il rischio sanzione, o all’estremo dei casi, addirittura anche di chiusura, il creatore del parco, Pino Cannizzaro, non si dà per vinto ed è pronto presentare ricorso.

Cannizzaro si dice pronto a rimuovere i container per evitare ulteriori problemi, ma non nasconde l’amarezza per una vicenda che, a suo dire, nasce da lotte intestine e antipatie tra non meglio specificate associazioni culturali e che, soprattutto potrebbe danneggiare l’immagine del parco, ad oggi uno dei fiori all’occhiello della città.