Area crisi, accordo di programma rinnovato “per tre anni”: “Coinvolgere Zes”

Gela. L’accordo di programma per gli investimenti nell’area di crisi locale, come già riportato, è ufficialmente scaduto, a seguito di atto integrativo, lo scorso 23 ottobre. Sulla carta, è lo strumento istituzionale che dovrebbe permettere progetti alternativi a quelli di Eni. I risultati attuali tracciano un bilancio nettamente negativo. Questa mattina, l’amministrazione comunale, con il sindaco Di Stefano e l’assessore Franzone, e il presidente del consiglio comunale Giudice, hanno preso parte alla riunione del comitato di coordinamento e controllo, con tutti gli enti competenti, a partite da ministeri e Regione. L’accordo di programma sarà rinnovato “per un periodo di tre anni”. La nuova bozza inizierà ad essere definita nel dialogo a distanza tra Roma e Palermo. Il sindaco è stato piuttosto chiaro. “Deve essere l’ultimo, così da impiegare per intero le risorse – ha spiegato – penso che il governo nazionale non intenda andare avanti con continui rinnovi senza che le risorse a disposizione vengano effettivamente spese”. Sono circa ventuno milioni di euro quelli ancora in “pancia” all’accordo di programma e mai spesi. Dal dipartimento regionale è arrivata una proposta tesa ad un rafforzamento del sistema. “Il coinvolgimento della struttura della Zes” potrebbe dare una spinta importante. Invitalia, che ha coordinato i due avvisi per gli investimenti, sta analizzando le proposte avanzate con l’ultimo step: un’istanza di investimento è stata definitivamente accolta e altre due sono in istruttoria. È ancora troppo poco per assorbire per intero i ventuno milioni di euro. Il primo avviso invece aveva partorito un solo progetto portato a conclusione. Da Regione e ministro è stato ribadito che la domanda per il momento non è stata in grado di drenare tutti i fondi, che rischiano di rimanere inutilizzati e quindi trasferiti su altre voci di spesa. L’amministrazione insiste per un impegno maggiore delle istituzioni regionali e nazionali. “Serve un’animazione sul territorio – ha aggiunto il primo cittadino – uno sportello per le imprese e tempi certi per esitare progetti e proposte. Noi ci impegneremo in tal senso”. Dello stesso avviso il parlamentare Ars Salvatore Scuvera, che ha partecipato alla verifica. “Sui progetti bisogna dare risposte”, ha sottolineato il parlamentare.