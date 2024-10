“M5s accetta l’aumento delle indennità?”, Dc: “Non è un modello ma un circo equestre”

Gela. Non un modello da esportare ma un “circo equestre”. I cuffariani della Dc si confermano tra i più fermi oppositori della giunta Di Stefano. Non solo la questione dell’aumento dell’indennità, al centro delle valutazioni del gruppo ci sono ragioni più strettamente politiche. L’affondo principale è per i grillini del Movimento cinquestelle che hanno fatto della lotta agli sprechi della politica un vero cavallo di battaglia, nel corso del tempo. “In merito all’aumento delle indennità, la questione è semplice, noi della Dc esprimiamo netto dissenso perché la riteniamo politicamente ed eticamente inopportuna. A meravigliarci – spiegano il commissario Licata e il gruppo consiliare con Guastella e Irti – non è tanto il sindaco Di Stefano perché privo di ideologie politiche. A meravigliarci sono invece quei partiti e movimenti, come i cinquestele, che del taglio dell’indennità e del numero dei parlamentari ne hanno fatto la loro bandiera e ci hanno costruito tutte le campagne elettorali, fortemente populiste”. Una parte della maggioranza, per i riferimenti della Dc, non andrebbe nella stessa direzione del sindaco. “La verità è semplice ed è inutile girarci attorno – aggiungono – questa maggioranza con questa scelta conferma di avere le idee confuse e di non avere un’identità ben precisa in quanto ne fanno parte formazioni differenti e distanti sul piano ideologico e culturale. Molte delle proposte avanzate dallo stesso sindaco circa l’ingresso in giunta di alcuni esponenti non si sono concretizzate, a riprova che manca un’unità di intenti”. L’avvento di “Sud chiama Nord” in amministrazione, con l’adesione dell’assessore Franzone e del suo gruppo, secondo i cuffariani rafforza le incoerenze, visto quanto sta accadendo a livello regionale nei rapporti tra il deputato Cateno De Luca e il vicepresidente Ars, il grillino Nuccio Di Paola.