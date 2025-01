“Argo-Cassiopea”, siglato l’accordo sulle royalties: “Alla Regione il cinquantacinque per cento”

Il Comune di Butera, come ha annunciato il sindaco Zuccalà, si è rivolto alla giustizia amministrativa, contestando il provvedimento regionale che riconosce al suo ente solo la soglia del 5,56 per cento a fronte del 47,53 per cento previsto per Gela e del 46,92 per cento indicato per Licata. Il ricorso sarà trattato nel merito il prossimo aprile. Il tema delle royalties, per quanto concerne le somme che il Comune di Gela già percepisce per le attività a terra, è diventato dirimente nel percorso di risanamento finanziario. A fine 2024, l’Ars ha dato disco verde allo svincolo di queste somme che potranno essere destinate alla chiusura del bilancio stabilmente riequilibrato, fondamentale per superare il dissesto. Da “Argo-Cassiopea” può giungere un ulteriore “tesoretto”, sul quale il sindaco Di Stefano aveva già insistito quando era assessore nella giunta Greco. La produzione stimata da Enimed è di circa 1,5 miliardi di metri cubi all’anno.