Mattarella in visita a Militello in Val di Catania: Di Stefano tra i sindaci presenti all’iniziativa

Militello in Val di Catania. L’invito è arrivato direttamente dal sindaco di Militello in Val di Catania, il deputato regionale del Pd Giovanni Burtone. C’era anche il sindaco Terenziano Di Stefano all’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita nel piccolo comune della provincia etnea. Insieme a lui, l’assessore Giuseppe Fava e il capogruppo consiliare Pd Gaetano Orlando. Il presidente della Repubblica, arrivato a Militello in Val di Catania, intorno alle 16:30, ha fatto visita soprattutto alla scuola “Pietro Carrera”, appena ristrutturata. Ha voluto ricordare il valore formativo dell’istituzione scolastica e il ruolo dei piccoli Comuni, che al pari di quelli principali devono barcamenarsi tra tante difficoltà. Il sindaco Di Stefano ha avuto modo di confrontarsi con altri primi cittadini presenti all’iniziativa. C’erano le massime cariche, dal presidente della Regione Schifani e fino al ministro Musumeci.