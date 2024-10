“Aumento indennità irrispettoso verso i cittadini”, Casciana: “Indignato da Pd e M5s”

Gela. Una decisione “irrispettosa”, che non tiene conto delle difficoltà finanziarie del municipio e di quelle di tante famiglie della città. Il dirigente di Fratelli d’Italia Vincenzo Casciana si iscrive tra i critici che non condividono la richiesta avanzata dalla giunta di accedere al fondo regionale per l’aumento delle indennità, spettanti al primo cittadino e agli assessori. “In una città che si trova in una situazione di dissesto finanziario con un debito enorme, dove si continua a lottare per fornire ai propri cittadini i beni essenziali, in un contesto con molte famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese, suona come una vera ingiustizia la recente richiesta di aumento degli stipendi da parte del sindaco e della giunta comunale. Quanto accaduto – dice Casciana – non può che non suscitare indignazione e sconcerto, tanto più che i partiti di maggioranza del governo cittadino, Pd e Movimento cinquestelle, si battono, almeno sulla carta, per la riduzione del numero dei parlamentari, per quella dei servizi non essenziali e delle indennità e sono favorevoli ai criteri di solidarietà per le fasce più deboli della società. È vero che i fondi regionali non vengono prelevati direttamente dalle tasche dei contribuenti gelesi ma la richiesta di adeguamento degli stipendi da parte degli amministratori locali appare politicamente ed eticamente inaccettabile”.