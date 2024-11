“Bentornato a casa”: sotto la pioggia, il commovente tributo a “Biagio il randagio”

Gela. Non c’è stata pioggia né cielo grigio che potessero fermare chi, nella giornata di oggi, ha voluto dare un sentito “bentornato a casa” a Biagio, il cane di quartiere che in vita aveva fatto della Villetta Auriga il suo rifugio e il suo regno. Una cinquantina di persone si è radunata, munita di ombrelli e abbracci, attorno alla statua che ora ricorda il randagio: il simbolo silenzioso di un’umanità ritrovata. Tra loro anche il sindaco, Terenziano Di Stefano, accorso per rendere omaggio a quell’animale che la città aveva imparato ad amare e rispettare. E la pioggia battente alla fine è stata utile soprattutto per nascondere qualche lacrima.

Biagio non c’è più da un po’; si è addormentato per sempre in un giorno di febbraio, quando il peso della malattia, un tumore ai polmoni, ha imposto l’eutanasia come ultimo atto d’amore. Ma il ricordo di quel cane, delle sue orecchie smozzicate e del suo sguardo saggio e diffidente, è diventato eterno, immortalato nella statua scolpita dallo scultore siciliano Leonardo Cumbo, che adesso si erge all’ingresso della Villetta Auriga, quel parco che Biagio aveva eletto a sua casa. Un piccolo angolo di libertà per lui e un monumento per tutti.

L’iniziativa è dell’associazione Vita Randagia Onlus, che ha voluto trasformare la storia di Biagio in un messaggio: un invito a guardare quei cani di strada con occhi diversi, a riconoscerne la dignità. “Questo monumento è per Biagio e per tutti quelli che vivono emarginati, nell’indifferenza e nella solitudine,” ha dichiarato la presidente dell’associazione, Giulia Cassaro. “È un messaggio per grandi e piccoli, affinché comprendano che anche un semplice gesto può cambiare la vita di qualcuno.”