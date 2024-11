Micro nido, sport, lingue e laboratori all’istituto Suor Teresa Valsè

Gela. Con l’inizio dell’anno scolastico 2024/2025 alle porte, l’Istituto Paritario Salesiano “Suor Teresa Valsè” di Gela è pronto a offrire una gamma di servizi per i suoi piccoli studenti. Tra le proposte ci sono la mensa, il tempo pieno, lo studio assistito, l’ingresso anticipato, l’insegnamento delle lingue, lo sport e i laboratori creativi, tutti concepiti per garantire un’educazione completa e stimolante.

La Direzione Scolastica, guidata dalle Suore Salesiane F.M.A. (Figlie di Maria Ausiliatrice), sta pianificando un potenziamento del servizio mensa, con un occhio di riguardo per le tradizioni locali e i prodotti del territorio. Questo approccio mira non solo a soddisfare le necessità nutrizionali dei bambini, ma anche a promuovere le realtà locali.

Per quanto riguarda lo “studio assistito”, l’istituto sta migliorando l’interazione tutor-studenti al fine di supportare in modo efficace il completamento dei compiti a scuola, un servizio molto apprezzato dai genitori.

Tuttavia, l’Istituto Suor Teresa Valsè non è soltanto un centro di istruzione; rappresenta anche un’importante realtà educativa cattolica e salesiana. La crescita spirituale e sociale non interessa solo il bambino, ma coinvolge l’intera comunità che lo circonda.

Il “Suor Teresa Valsè” è un ambiente che accoglie bambini dai 0 ai 10 anni, ma anche genitori e nonni, spesso coinvolti nelle attività sociali, come il villaggio di Babbo Natale. La Direzione sottolinea l’importanza della collaborazione tra scuola e famiglia, creando occasioni di condivisione e socialità, come la festa dei nonni e la celebrazione di San Martino. Questi momenti non solo favoriscono la socializzazione tra gli adulti, ma rappresentano anche un esempio educativo significante per i più giovani.

In questo contesto, la Direzione ricorda che l’istituto ha il compito di trasmettere valori fondamentali. Ogni mattina, coloro che arrivano per l’ingresso anticipato alle 7:40 sono accolti da un momento di religiosità che combina spiritualità e formazione.

Per i genitori lavoratori che desiderano un’educazione improntata sui principi cattolici e salesiani, il Valsè si presenta come un’ottima scelta. L’istituto offre un insegnamento caratterizzato da relazioni personali tra docenti e alunni e promuove un ambiente non competitivo.

Negli ultimi anni, il dibattito riguardante l’istruzione ha messo in luce le differenze tra la scuola paritaria e quella pubblica. Sebbene entrambi i modelli abbiano il loro valore, la scuola paritaria presenta alcune caratteristiche distintive che meritano di essere sottolineate.

Le scuole paritarie come l’istituto suor Teresa Valsè offrono spesso un ambiente educativo più personalizzato. Infatti, grazie a classi meno numerose, gli insegnanti hanno la possibilità di dedicare a ciascun alunno maggiore attenzione, facilitando così un percorso di apprendimento più efficace e mirato. Questo aspetto si traduce in un’educazione più individualizzata, in cui le esigenze di ogni studente possono essere soddisfatte in modo più diretto.

In secondo luogo, molte scuole paritarie sono in grado di selezionare il proprio corpo docente in modo più rigoroso. A differenza delle scuole pubbliche, che devono seguire criteri stabiliti a livello statale, le scuole private possono scegliere insegnanti in base a standard che riflettono la loro specifica missione educativa, di conseguenza, ciò può portare a una maggiore qualità dell’insegnamento e a strategie didattiche innovative.