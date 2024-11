Biblioteca, Giudice: “Parole Cavallo inopportune, non ci sono prerogative di singoli consiglieri”

Gela. “Sono parole inappropriate e direi fuori luogo”. Il capogruppo civico Giovanni Giudice torna sulla “stroncatura” politica che ieri la meloniana Sara Cavallo ha riservato alla sua proposta di aprire alla collaborazione di volontari e associazioni di studenti, affinché la biblioteca comunale, appena ripristinata, possa essere attiva anche in fasce pomeridiane al momento non previste. “Mi meraviglio di questa posizione espressa dal consigliere Cavallo – aggiunge Giudice – vorrei solo ricordare a tutti che ogni consigliere ha il dovere di dare un contributo su temi che toccano la città. Non ci sono prerogative di singoli consiglieri e questo vale anche per la vicenda della biblioteca”. L’esponente FdI ha riferito che già la commissione cultura, da lei presieduta, è al lavoro per fare in modo che la biblioteca possa essere fruibile per una fascia oraria più ampia.