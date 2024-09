Blitz “Ianus”, Cassazione conferma misure per Tasca e altri coinvolti: pubblicate motivazioni

Gela. L’inchiesta “Ianus”, in attesa della chiusura delle indagini, ha condotto gli investigatori, coordinati dai pm della Dda di Caltanissetta, a ricostruire le fila dei due gruppi di Cosa nostra, riferibili alle famiglie Rinzivillo ed Emmanuello. Il punto cardine dell’indagine è stato soprattutto il traffico di droga. In questi mesi, i provvedimenti emessi hanno in gran parte retto, sia in fase di riesame sia con i ricorsi in Cassazione avanzati dai legali di difesa degli indagati. Sono state pubblicate le motivazioni delle decisioni che in questo periodo i magistrati romani hanno emesso. Sono principalmente sentenze che rigettano i ricorsi delle difese, confermando le misure già imposte. Tra questi, non è stato accolto il ricorso avanzato dalla difesa del cinquantaquattrenne Giuseppe Tasca, considerato il nuovo vertice del gruppo Rinzivillo e legato a stretto filo a Giuseppe Pasqualino, anzitutto nell’affare della droga. I giudici di Cassazione hanno detto no alle argomentazioni avanzate dalla difesa di Tasca, sostenuta dal legale Danilo Tipo. Il riesame aveva annullato solo per un capo di accusa, confermando per il resto. Stessa sorte per i ricorsi proposti dai legali dei cittadini romeni Andrei Pascal e Martin Marius Vasile, considerati attivi nella gestione di alcune piantagioni destinate alla coltivazione di marijuana.