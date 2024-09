Gela, Casteldaccia il primo ostacolo da superare

La squadra, domani, sarà al completo, ad eccezione dello squalificato Fabio Bossa, escluso dall’undici titolare di mister Pensabene in occasione della gara di ritorno di Coppa. Figurerà per la prima volta nella lista dei convocati anche l’esterno Giuseppe Prestia, rientrato dopo un versamento al quadricipite che l’ha tenuto ai box in queste prime settimane.

Il mercato, comunque, resterà aperto ancora per un po’ e il direttore sportivo Alessandro Bonaffini avrà il delicato compito di vivisezionare la squadra con estrema attenzione e capire se manca ancora qualcosa allo scacchiere di mister Pensabene, soprattutto per quanto riguarda il pacchetto under.

“Abbiamo avuto dei problemini con gli under – dichiara mister Pensabene – ne abbiamo pochi. Stiamo lavorando, quelli che abbiamo sono cresciuti tanto, ne stanno arrivando tanti altri e stiamo vagliando se ci possono essere possibilità di nuovi under”.

La gara sarà a porte chiuse, si giocherà al “Fiorilli” di Casteldaccia alle 15:30 e sarà diretta dall’arbitro Vito Filippi dalla sezione di Rossano, da Luigi Ditta dalla sezione di Marsala e da Daniele Butticé dalla sezione di Trapani.