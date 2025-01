Butera, Casisi duro con il Presidente del Consiglio: “fuori luogo e inadeguato”

Butera. Il capogruppo del Pd di Butera, Luigi Casisi, ha così commentato così il rimpasto in giunta. Nel suo intervento in consiglio comunale ha voluto in premessa ringraziare gli assessori uscenti Giuseppe Vespa e Enzo Puci per il lavoro fatto e per l’impegno che in questi due anni e mezzo hanno svolto.

La svolta avuta nell’ambito di un avvicendamento che era già programmato nell’attuazione del programma amministrativo, ha rivisto presentare la nuova composizione della Giunta Comunale e la distribuzione delle deleghe .

Dopo aver fatto gli auguri ai neo assessori comunali Tiziana Carbone e Giorgia Maniaci, è stata rinnovata la fiducia agli assessori riconfermati Stefano Inzisa e Giovanna Donzella.

“Le scelte di appartenenza politiche rilasciate dall’attuale presidente del consiglio che rispetto – scrive Casisi – ma che non condivido nell’azione, nel metodo e nei modi. Rifiutando e dichiarando di non aver fatto alcun accordo politico con i consiglieri del PD ma di aver siglato o concordato solamente con il Sindaco. Vero è che il sindaco è eletto direttamente dai cittadini e perciò non si può permettere di non riconoscere a coloro e alla mia persona che l’hanno eletto a fin che occupasse quello scrigno”.