Caldo estremo, i consigli per proteggere i bambini

Gela. La temperatura media di luglio costituisce in assoluto il valore mensile più alto registrato per la Sicilia dal 2002, indipendentemente dal mese.

E’ quanto fanno sapere i tecnici del Sias della regione siciliana.La media mensile delle temperature medie registrate dalle stazioni Sias è infatti pari a 27,74 gradiL’anticiclone africano continuerà a dettare legge nei prossimi giorni, determinando condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla Sicilia. Poche saranno le novità almeno fino all’inizio di agosto. Le correnti nord africane, continueranno ad affluire sulla nostra regione, determinando condizioni di caldo intenso con temperature in graduale aumento nei primi giorni della prossima settimana, quando sulle zone interne si potranno raggiungere picchi anche di 40°C.

Neonati e bambini piccoli, in circostanze di questo tipo, possono essere esposti al rischio di un aumento eccessivo della temperatura corporea e a disidratazione, con possibili conseguenze dannose sul sistema cardiocircolatorio, respiratorio e neurologico.Si dovrebbe quindi evitare l’esposizione diretta al sole, soprattutto nelle ore più calde della giornata, ovvero dalle 11 alle 18. Applicaresempre prodotti solari ad alta protezione sulle parti scoperte del corpo e proteggere il capo con un cappellino.È bene inoltre sapere che l’ombrellone non protegge né dal caldo, né dai raggi solari. Quindi anche se i bambini rimangono all’ombra è necessario proteggerli adeguatamente e fare in modo assumano sufficienti quantità di liquidi, evitando le bevande fredde.

Si consigliano pasti leggeri,preferibilmentea base di frutta e verdura e fare attenzione alla conservazione dei cibi (le elevate temperature possono infatti alterarne le caratteristiche).Particolare attenzione viene data ai neonati sotto i sei mesi di vita non devono essere mai esposti al sole diretto.