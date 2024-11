Cinque nuovi anestesisti al “Vittorio Emanuele”, Lorefice e Damante: “Passo importante”

“Grazie alla proficua collaborazione con l’Asp, è stato raggiunto un risultato significativo, a partire da dicembre, cinque nuovi anestesisti entreranno in servizio presso la struttura sanitaria cittadina. Questo potenziamento del personale – spiegano Lorefice e Damante – è stato reso possibile grazie a una convenzione con una cooperativa, che ha permesso di superare le criticità derivanti dalla carenza di specialisti. Questo risultato rappresenta un passo decisivo per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria nel comprensorio sud e nell’intera provincia. L’arrivo di nuovi anestesisti consentirà di riattivare le sale operatorie e garantire servizi essenziali per i cittadini. L’arrivo di queste nuove figure professionali consentirà di riattivare e rendere pienamente operative le sale operatorie, eliminando i rallentamenti o i blocchi che finora hanno penalizzato i servizi chirurgici. Si tratta di un primo passo importante verso il miglioramento dell’assistenza sanitaria nel territorio e di una risposta concreta alle necessità dei cittadini. Continueremo a monitorare la situazione e a lavorare con determinazione per risolvere le altre criticità della sanità provinciale. Il nostro impegno è per garantire un servizio sanitario sempre più efficiente e vicino alle esigenze della comunità”. Il confronto proseguirà anche perché le falle organizzative di certo non mancano tra i reparti del “Vittorio Emanuele”.