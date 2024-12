Cirignotta: “Modello Gela vincente alle prossime regionali? Solo nella testa di Di Paola”

Gela. Il “modello Gela” da consolidare come “modello Sicilia” per cercare l’alternativa politica al governo Schifani, “esiste solo nella testa dell’onorevole Di Paola”. Il dirigente FI Vincenzo Cirignotta non crede affatto che il centrosinistra che sostiene il governo cittadino del sindaco Di Stefano possa puntare alla guida della Regione. “Come era ampiamente prevedibile, l’onorevole Di Paola approvata la legge finanziaria regionale ritorna ad attaccare il governo Schifani, sostenendo un “modello Gela” per battere il centrodestra, che esiste solo nella sua testa. Il vicepresidente dell’Ars vuole vincere le prossime elezioni regionali? Allora – dice l’azzurro – gli consiglio di fare una preghiera ogni mattina affinché il centrodestra, così come avvenuto alle scorse elezioni amministrative in città, si presenti con due candidati. Diversamente, il candidato presidente del centrodestra alle regionali del 2027 doppierà il candidato delle sinistre pentastellate. Il governo Schifani sta operando benissimo per la Sicilia, gli indicatori economici sono tutti positivi, sta portando avanti una seria politica di risanamento finanziario della Regione mettendo in campo in sinergia con il governo nazionale politiche economiche espansionistiche con al centro le imprese, mostrando di non dimenticare le famiglie in difficoltà con il varo del reddito di povertà”. Cirignotta e gli azzurri locali hanno sostenuto il candidato del centrodestra Cosentino, con un esito elettorale che li ha visti sconfitti. Il centrodestra cittadino si è scisso ma per l’ex consigliere comunale tutto questo non si ripeterà alle prossime regionali.