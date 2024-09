Civici riprendono l’attività, riunione interna tra priorità della città e prospettive politiche

Gela, Con Di Stefano, senza se e senza ma. I civici di “Una Buona Idea” non hanno mai messo in discussione il ruolo di quello che è stato il fondatore del movimento e che oggi e a capo dell’amministrazione comunale. Il sindaco infatti ha creduto fin dall’inizio nel percorso non allineato a quello ufficiale dei partiti e i risultati del movimento sono arrivati sia cinque anni fa sia alle amministrative che gli hanno aperto le porte principali del municipio. I civici la prossima settimana si vedranno per una prima valutazione interna. La vittoria elettorale li ha proiettati, insieme agli alleati, in un municipio dalle tante emergenze, con una città che continua a fare i conti con i disservizi idrici e con prospettive di sviluppo ancora tutta da declinare. Il segretario Giovanni Giudice, che è capogruppo di “Una Buona Idea”, si appresta a chiamare a raccolta tutti gli esponenti, sia impegnati attivamente nell’esperienza amministrativa sia legati solo al supporto al progetto politico fuori dai partiti. In aula consiliare, il filo diretto con Pd e Movimento cinquestelle è piuttosto evidente, anche se qualche posizione divergente c’è ma viene comunque assorbita dalla necessità di dare una base solida al sindaco e all’amministrazione. Proprio Di Stefano, negli ultimi giorni, è tornato a tessere le lodi delle corde politiche civiche e ha parlato di un ruolo importante del “partito dei civici”, pure in un’ottica che vada oltre i confini territoriali. “Una Buona Idea” si appresta a fare il punto, all’indomani dei due monotematici sul progetto di ampliamento della discarica Timpazzo e sui disservizi idrici ma anche avendo in “valigia” la verifica con gli alleati. Il punto delicato è quello degli accordi politici stretti dal sindaco in campagna elettorale e che “gradualmente” potrebbero generare variazioni non da poco negli equilibri di giunta.