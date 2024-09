Infrastrutture viarie, rete ferroviaria, logistica portuale: tavolo traccia le linee del Ptr

Gela. Le proposte finalizzate dagli ordini professionali ma anche dagli imprenditori di Sicindustria e dalla parte politica dovrebbero pervenire non oltre i primi giorni della prossima settimana. Il percorso avviato per il Piano regionale territoriale ha tracciato un altro step. Questa mattina, l’assessore Simone Morgana ha coordinato un tavolo, in presenza proprio dei riferimenti degli ordini professionali e dell’organizzazione datoriale e inoltre di componenti politiche come quella del Pd. Il Ptr è una sorta di “vademecum” delle linee di sviluppo del territorio, sotto più profili. L’intento è di farlo diventare uno snodo nella programmazione infrastrutturale ma non solo. Nel corso dell’incontro non è mancata l’indicazione delle direttrici da seguire. “Sicuramente, ci concentriamo sull’intermodalità e sui collegamenti – spiega Morgana – così le proposte toccano gli interventi autostradali per connettere il territorio al resto dell’isola, il rafforzamento dei collegamenti con gli aeroporti di Comiso e Catania, la rete ferroviaria e la logistica portuale. Poi, ci sono le dighe per il contrasto alla desertificazione del nostro territorio”.