Comune di Gela, dati su pagamenti tradizionali e online

Pagamento in contanti e truffe diffuse

Ci sono state diverse truffe perpetrate, negli anni, con il pagamento in contanti. Una delle ultime ha visto, nel 2018, un sequestro di 94 banconote false da 100 euro da parte delle forze dell’ordine del comune di Niscemi. Non un caso isolato, purtroppo. Le frodi che hanno, appunto, come mezzo il contante sono più diffuse di quelle online. Questo nasce dal presupposto per cui le banconote sono più facili da diffondere seppure contraffatte.

Le truffe in rete (che restano una grossa piaga) sono, comunque, più risolvibili grazie al blocco delle carte, ai vari gradi di conferma di un pagamento e dalla richiesta continua, da parte di banche e istituti di credito, di validazione di una determinata operazione online. Certo, con l’esplosione dell’intelligenza artificiale, i tentativi di phishing e di truffe in rete si sono moltiplicati ma questo non può, e non deve, fermare la diffusione di metodi di pagamento digitali anche in paesi come Gela o Niscemi.

Essere al passo con la modernità, cambiare, anche radicalmente, i costumi di un posto è sempre una scelta positiva. Avere, poi, la capacità di modernizzare i propri metodi di pagamento, proprio ora che sono sicuri e affidabili, ci permette di poter andare in giro senza contante e con meno ansia di poter essere vittima di qualche situazione poco piacevole da parte di malfattori.