“Con il sindaco anche sulle royalties”, Caci: “Scelta di buonsenso, il centrodestra non dirà di no”

Gela. Gli alleati del sindaco Di Stefano, come hanno confermato durante il tavolo istituzionale della scorsa settimana, sono a supporto della sua linea, anche quando si tratta di individuare soluzioni praticabili per sanare i debiti pregressi e andare avanti nel percorso di superamento del dissesto. Gli autonomisti dell’Mpa si pongono proprio su questo versante. “Il nostro impegno è senza se e senza ma – dice il riferimento autonomista Rosario Caci – abbiamo partecipato al tavolo e condividiamo le proposte del sindaco. Quelli delle royalties sono soldi della città e ritengo che possano essere usati anche per un risanamento che assicurerebbe, a stretto giro, servizi e meno tasse. E’ una soluzione di buonsenso”. Il gruppo lombardiano cittadino ha contatti assai avviati con l’assessore regionale all’energia Roberto Di Mauro e con i deputati Ars che fanno riferimento al partito. “Pensiamo che ci siano le possibilità per arrivare a una norma per le royalties – aggiunge Caci – chiaramente, non è sufficiente la sola volontà dell’assessore Di Mauro. Stiamo lavorando per arrivare a un risultato utile alla città. All’Ars, con la finanziaria, arriverà il provvedimento che consente di ricomprendere Gela tra i Comuni in dissesto, destinatari del contributo regionale. Non è risolutivo ma è un altro passo”. Caci non sembra temere eventuali contromosse del centrodestra, alleato nel governo regionale del presidente Schifani. “Non penso possa esserci un partito o un’area politica che non voglia fare il bene della città – continua – un no ad una norma come quella sulle royalties sarebbe veramente difficile da spiegare, soprattutto in una situazione così delicata per l’ente comunale”.