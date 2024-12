Controlli ambientali Arpa a Gela e Siracusa, “un milione di euro nel maxiemendamento”

Gela. È da sempre una falla nel sistema di prevenzione ambientale, soprattutto nelle aree industriali come quella gelese. Una maggiore copertura finanziaria per le attività di Arpa, a Gela e a Siracusa, è prevista in un provvedimento proposto dal gruppo M5s all’Ars e che il governo regionale ha deciso di inserire nel maxiemendamento, ancora da trattare. Le somme ammontano a un milione di euro, anche per consentire l’inserimento di un numero di operatori maggiore. “È il coronamento – dice il deputato M5s Carlo Gilistro – delle pressanti richieste che in questo senso ho fatto in aula e in commissione dopo il recente episodio della pioggia oleosa e dei miasmi che hanno interessato l’area di città Giardino nel Siracusano a fine agosto, terrorizzando la popolazione. Il potenziamento del sistema dei controlli è fondamentale per garantire alla cittadinanza la giusta serenità che si smarrisce istantaneamente quando ci troviamo di fronte a episodi del genere. La popolazione deve sapere che i controlli sulle aree industriali sono puntuali e rigorosi e che le informazioni su eventuali incidenti sono conseguenti e tempestive”.