Controlli dopo la rissa, pistola a salve e munizioni in casa: riesame dissequestra

Gela. I controlli condotti dai poliziotti del commissariato furono conseguenza diretta della rissa scoppiata nelle scorse settimane, nella zona di San Giacomo. Diversi cittadini romeni furono coinvolti e uno venne arrestato, anche per resistenza a pubblico ufficiale, dato che colpì gli agenti intervenuti per sedare gli animi. In un’abitazione, è stata ritrovata una pistola a salve. C’erano inoltre diversi proiettili. Per gli investigatori sono riconducibili ad una giovane di nazionalità romena che vive nell’immobile, insieme ai familiari. Sia la pistola sia i proiettili sono stati sequestrati. I giudici del tribunale del riesame di Caltanissetta, però, accogliendo il ricorso del difensore, l’avvocato Angelo Cafà, hanno disposto il dissequestro dell’arma e delle munizioni. Secondo il legale, il sequestro non era giustificabile dato che la pistola è risultata a salve.