Civici ripartono da Licata, coordinerà il movimento nella fase di transizione: “C’è molto da fare”

Gela. I civici di “Una Buona Idea”, come ha annunciato l’ormai ex segretario Giovanni Giudice, aprono una fase di riorganizzazione interna. Giudice, capogruppo consiliare del movimento e presidente della commissione affari generali, ha voluto dare spazio ad altri esponenti. In questo periodo di transizione, sarà il presidente Rino Licata a portare avanti le attività, coordinando il lavoro fuori dall’assise civica ma sempre in pieno contatto con il gruppo consiliare e con il sindaco Terenziano Di Stefano, tra i fondatori dell’esperienza. Licata farà quindi da commissario, in attesa di individuare un segretario che possa essere espressione di tutto il movimento. “Non siamo più una piccola lista, come all’inizio – spiega Licata che ha appena concluso una riunione organizzativa alla quale ha preso parte pure il primo cittadino – ci sono responsabilità importanti verso la città e nel rapporto con gli alleati. Continueremo a lavorare sempre nell’interesse della collettività”. Il progetto civico di “Una Buona Idea” è andato incontro al successo del sindaco, espressione diretta di questo percorso. Il movimento è tra i punti di riferimento della maggioranza del primo cittadino, in consiglio comunale.