Cosentiniani alla prova della strategia, riunioni e contatti: intese o avanti senza accordi?

Gela. Un’altra riunione di coalizione, tra oggi e domani. Nel centrodestra del patto largo con i moderati, rimane da decidere se formalizzare alleanze con candidati a sindaco che si sono fermati al primo turno oppure con liste che hanno appoggiato i competitor dell’ingegnere Grazia Cosentino. Fin dall’inizio, l’opzione dell’appartamento ufficiale non è stata la via maestra e pesano anzitutto i rapporti politici (in alcuni casi pure personali) quasi del tutto compromessi con pezzi importanti di “Alleanza per Gela”, il blocco alternativo ai partiti ufficiali di centrodestra e che ha supportato il candidato, ex FdI, Salvatore Scerra. C’è chi non vorrebbe alterare gli equilibri di un’aggregazione nella quale le cinque liste hanno tutte raggiunto l’obiettivo di superare lo sbarramento. Il refrain consolidato vuole che “le scelte spettano al candidato a sindaco Grazia Cosentino”. È evidente che l’ex dirigente comunale dovrà valutare sulla base di dettami che arrivano dagli alleati. Contatti non ne mancano, pure con l’entourage di Filippo Franzone e con quello di Miguel Donegani.