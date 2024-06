Al via la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica Siciliana

PALERMO (ITALPRESS) – La Stagione Estiva 2024 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana si terrà dal 21 giugno al 5 ottobre, con una serie di concerti che spaziano dalla musica classica al pop, includendo omaggi cinematografici e produzioni inedite. La programmazione estiva dell’Orchestra Sinfonica Siciliana mira a portare la musica classica anche nei centri minori della Sicilia, svolgendo un’importante funzione didattica e di valorizzazione del territorio. Tra i concerti “fuori dal seminato” del repertorio sinfonico si segnalano le esecuzioni di celebri brani dei Beatles, le colonne sonore di film iconici e l’omaggio a Franco Battiato nel concerto-spettacolo “Battiatica”.“La Fondazione orchestra sinfonica presenta la stagione estiva 2024 a testimonianza del lavoro fatto in queste settimane di commissariamento e in continuità con la gestione precedente che ha lasciato a disposizione un programma a cui noi abbiamo apportato solo alcuni aggiustamenti, completata anche la Settimana di Musica Sacra di Monreale il cui programma sarà presentato a settembre e l’evento per la settimana Belliniana che rientra nella stagione che presentiamo”, dice la commissaria Margherita Rizza. “Un ringraziamento va al personale amministrativo della Fondazione a tutti i professori dell’orchestra, alla Regione e al Comune che continuano a sostenere il nostro lavoro. Si tratta di una stagione che porterà la musica anche lontano dai teatri sinfonico-lirici per fare conoscere la bellezza del suono di un’ orchestra anche a chi abita lontano dalle grandi città della Sicilia”.Tutti gli spettacoli di Palermo avranno un prezzo di 10 euro (ridotto 5 euro per abbonati alla stagione 23/24, studenti, disabili con necessità di accompagnatore) mentre le repliche in trasferta saranno gratuite tranne quelle che si terranno a Villa Piccolo a Capo D’Orlando con biglietto a 5 euro.

– Foto: ufficio stampa Foss – (ITALPRESS).