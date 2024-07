“Crisi gravi, Di Stefano le sta affrontando bene”, Di Paola: “Presidenza? Nessuna ipotesi”

Gela. Lo ha voluto alla guida della coalizione che in quella fase nasceva dall’agorà politica e oggi, a risultato elettorale acquisito, il parlamentare Ars Nuccio Di Paola ribadisce la sua piena fiducia nel sindaco Terenziano Di Stefano. “Sapevamo che ci saremmo trovati da subito davanti ad emergenze molto gravi, come quella idrica, ma il sindaco e la sua squadra le stanno affrontando al meglio – spiega il coordinatore regionale M5s – non sarà facile perché la crisi idrica è molto grave ma l’approccio è quello giusto. Guardiamo sempre in prospettiva e vogliamo che la città migliori gradualmente, partendo dai servizi essenziali. Come ho sempre detto, il sindaco Di Stefano sa ascoltare e soprattutto è operativo, sono caratteristiche decisive in un periodo così complesso”. Di Paola, in questi giorni, sarà in città. La coalizione dei distefaniani deve trovare spazio pure per ragionamenti strettamente politici.