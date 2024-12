Dc attacca i 5stelle: “Agiscono per interessi personali, l’incarico a Farruggia è uno scandalo”

Secondo il gruppo locale del partito, davanti a iniziative di questo tipo gli alleati dei cinquestelle hanno scelto il silenzio. “Non si può e non è eticamente accettabile lanciare ai giovani un messaggio così devastante, quello cioè di intendere la politica come un mezzo per curare i propri interessi. Ora, pur volendo per il momento tralasciare le norme di inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici, così come chiaramente espresse dall’Autorità nazionale anticorruzione, si rimane stupiti e desta forte preoccupazione il silenzio di quelle personalità politiche che militano in partiti che della trasparenza e della legalità hanno fanno il loro punto di riferimento. Così come non può non passare inosservato che a concepire e a realizzare simili operazioni siano personaggi appartenenti a un movimento che ha cercato e cerca di diffamare in vari modi i loro avversari politici. Chi si comporta in questo modo, non ha titoli per giudicare gli altri”, concludono.