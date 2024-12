Biviere, bonifica e ripristino: indagini preliminari, accertamenti anche sui rifiuti dell’area

Gela. Le indagini preliminari, così vengono definite dal dipartimento regionale acqua e rifiuti, potrebbero partire già in queste settimane. Lo stesso dipartimento ha dato il via libera per l’affidamento delle attività, da realizzare nell’area della Riserva Biviere, che rientra tra i Siti orfani, per i quali sono in programma opere di messa in sicurezza e bonifica. Lo stanziamento complessivo, sulla base di un accordo sottoscritto dallo Stato e dalla Regione, è di venticinque milioni di euro, per la zona della Riserva. Uno dei riferimenti locali, Emilio Giudice, da anni, insieme agli altri operatori, denuncia la presenza di aree nella riserva, in passato usate per stoccare rifiuti pericolosi e scarti della produzione industriale. In sede ministeriale, venne deciso di predisporre un piano di indagini integrative rispetto a quello per la caratterizzazione del sito. Prima di procedere, però, saranno necessarie indagini preliminari.