Dissesto, arriva la determina del fondo cassa per l’Osl: somme per oltre otto milioni di euro

Il calcolo riguarda il “fondo di cassa effettivamente disponibile per la massa attiva”. La determina è tra gli atti che andavano formalizzati entro i primi giorni di febbraio e che saranno poi sottoposti all’attenzione del Ministero, che vaglia la procedura di dissesto. Durante la riunione della scorsa settimana, sono stati passati al setaccio i punti da toccare nel percorso per il bilancio stabilmente riequilibrato e per superare gradualmente il dissesto del Comune. Lo strumento finanziario, stando alle previsioni di massima, potrebbe giungere in consiglio per l’approvazione non prima di marzo. L’intenzione del sindaco e della sua amministrazione è comunque di fare prima possibile.