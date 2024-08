Disueri, rete irrigua e ripristino adduttore: approvato progetto esecutivo per i lavori

Gela. Nel pieno di una crisi idrica con pochi precedenti, soprattutto per le campagne locali, il Consorzio di bonifica fa un passo in avanti per la manutenzione della rete irrigua di Disueri e per il ripristino dell’adduttore. E’ stato approvato il progetto esecutivo, pienamente validato dai tecnici. In totale, si prevedono lavori per circa 467 mila euro. Il decreto regionale di finanziamento risale a quattro anni fa. Adesso, il progetto esecutivo ha ottenuto il via libera dal commissario del Consorzio della Sicilia occidentale. Quello di Disueri è uno degli invasi che non riesce ad assicurare la necessaria portata d’acqua, anzitutto per ragioni di tenuta. Spesso, quando c’è, l’acqua finisce direttamente in mare.